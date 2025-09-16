Ahora

Tensión EEUU-Venezuela

Trump asegura que Estados Unidos ha atacado una tercera embarcación cerca de Venezuela

Los detalles El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar de que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según manifestó, murieron tres personas, que calificó de 'terroristas'.

Donald Trump, presidente de EEUUDonald Trump, presidente de EEUUAgencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho. "Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

El mandatario fue preguntado por las declaraciones del líder venezolano, Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país. "Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos", respondió Trump.

El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar de que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según manifestó, murieron tres personas, que calificó de 'terroristas'. Poco después, en el Despacho Oval afirmó que la lancha derribada transportaba cocaína y fentanilo.

Este sábado, Caracas denunció que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores" que estaban en aguas del país suramericano Sin embargo, Estados Unidos no había reaccionado todavía. Estos ataques se producen en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano. Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas", ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".

