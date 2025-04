Bagnaia prueba piezas que Márquez ya llevaba en la Ducati: "Yo no estaba en condiciones..."

Aunque Ducati sea la moto más veloz de la parrilla de MotoGP, en los test de Jerez celebrados este lunes se probaron nuevas piezas. Algunas Marc Márquez ya las llevaba y Pecco Bagnaia las experimentó por primera vez.

El italiano ha dicho que no se sentía listo para poner sobre su moto más actualizaciones: "Marc, que estaba mejor que yo, lo probó, mientras que yo no lo hice porque no estaba en condiciones de hacerlo: hasta que no encuentre mi 'feeling' no puedo probar elementos que pueden cambiar tanto la dinámica. Hizo bien en probarlo, mientras yo me concentraba en otra cosa".

En palabras que publica 'Motosan' Pecco habló de cómo fueron esas pruebas: "Yo también preferí probar piezas que Marc ya está utilizando y que yo no tengo".

"Espero probar un nuevo depósito en el futuro, pero no es fácil porque las normas dicen que tiene que ser de 12 litros y no es fácil meterlo en el espacio que tenemos. Ya veremos, pero eso espero", dice el bicampeón de MotoGP, que de momento no puede con los hermanos Márquez.

El viento complicó la jornada. "La prueba fue bien, aunque debido al fuerte viento no pudimos hacer ninguna prueba de puesta a punto. Fue una limitación que me molestó un poco, porque cuando intentamos equilibrar la moto de forma diferente para ayudarme en las curvas rápidas, el viento aumentó exponencialmente", completó el piloto italiano.

La competición vuelve dentro de dos semanas en Francia. Una nueva oportunidad para Pecco de encontrar ese 'feeling' con el que poder luchar... y acercarse a un Marc que ya se ha caído en dos carreras.