Bagnaia da por perdido el Mundial: "Marc Márquez lo está haciendo mucho mejor"

El compañero del ilerdense reconoce que está lejos de igualar el nivel de Marc: "No estoy en condiciones de pensar en luchar contra él".

"No estoy en capacidad de imaginar una victoria"

Con Alex Márquez por delante en el campeonato y con Marc, el líder, a 93 puntos, Pecco Bagnaia no puede esconder que pensar en ganar el Mundial es, cuando menos, utópico.

En la previa del Gran Premio de Italia en Mugello, el piloto local lo ha reconocido en declaraciones a 'DAZN'.

"El campeonato de momento no lo estoy mirando, no estoy en condiciones de pensar en luchar contra Marc, él lo está haciendo mucho mejor", ha explicado.

De hecho, no tiene confianza plena en que los cambios en los frenos de su Ducati vayan a surtir efecto al 100%.

"Siento que si aquí o en Assen no me encuentro bien, será un problema, porque aquí siempre he ido rápido con todo", ha señalado.

Ya en rueda de prensa, Bagnaia ha mantenido el mismo discurso cuando le han preguntado por su compañero de equipo.

"Trataré de mantener el ritmo de Marc, que cabe esperar que se muestre como el más fuerte", ha afirmado.

"Sé que no estoy en capacidad de imaginar una victoria en las dos carreras porque sabemos lo fuerte que está Marc", ha zanjado.