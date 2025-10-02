¿Ayudará Marc Márquez a Alex en la lucha por el subcampeonato? Su respuesta ha sido muy contundente

El piloto de Ducati dice que Alex, segundo en el mundial de MotoGP, ya tiene suficiente velocidad y no necesita ninguna ayuda para derrotar a Pecco Bagnaia.

Con el mundial de MotoGP ya decidido en favor de Marc Márquez, una de las batallas que queda por librar es la del subcampeonato entre Alex Márquez y Pecco Bagnaia. La distancia para el de Gresini sigue siendo importante, pero todavía quedan cinco fines de semana en el campeonato.

En Indonesia le han preguntado a Marc si va a ayudar a Alex a quedarse con ese segundo puesto. Y su respuesta no ha podido ser más contundente.

"No entraré para nada en ayudar a Alex. Él tiene la velocidad suficiente como para conseguirlo por sí solo. Dicho esto, lo normal es que Pecco terminara el segundo, y Alex, el tercero", dice el ya nueve veces campeón del mundo.

Porque además, en lo que queda de mundial, Marc no va a forzar: "Voy a dar el 100%, pero yo con presión trabajo mejor. La ambición nos la guardamos ya para 2026".

Alex llega a esta cita con 340 puntos, por 274 de Pecco. Una diferencia considerable. Y en realidad para Pecco la amenaza podría llegar por detrás con un Marco Bezzecchi que se está mostrando muy fuerte con la Aprilia desde las carreras del verano. La distancia entre ambos es sólo de 32 puntos.