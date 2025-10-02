El ingeniero de Marc Márquez sorprende y asegura que su calvario de lesiones le ayudó: "A nivel mental..."

Marco Rigamonti, ingeniero de Marc, dice que todas esas lesiones hicieron que diera "un paso adelante a nivel mental": "Todas aquellas operaciones...".

Desde que Marc Márquez se proclamara campeón de MotoGP el pasado domingo en Japón mucho se ha dicho sobre el calvario de lesiones que atravesó y cómo ha regresado. Su ingeniero en Ducati, Marco Rigamonti, ha sorprendido al decir que de alguna manera todas esas lesiones le han podido ayudar.

Así lo expresa en una entrevista a 'Motorsport' en la que le lanza muchos elogios y asegura que trabajar con él ha sido realmente fácil.

"Puede ser que el calvario que vivió le hiciera dar un paso adelante a nivel mental. Esto no va solo del físico y probablemente, todas esas operaciones le llevaron a mejorar en otros aspectos como, por ejemplo, la gestión de los riesgos. Este año, por ejemplo, se ha caído mucho menos de lo que en él era habitual", dice el italiano, que ha estado al lado de Marc siempre en el box.

Un trabajo "fácil" juntos: "Trabajar con Marc es fácil porque él te lo hace fácil. Cuando hay una bajada rendimiento, él te explica de dónde viene. En una caída, pasa lo mismo. Cuando la responsabilidad es suya, lo asume sin ningún problema".

"Hay veces que nos dice que hay cosas que no le salen, porque ya no le salían cuando estaba en Honda, o incluso en Moto2. Eso te da mucha serenidad", detalla el ingeniero.

Los comentarios de Márquez han provocado "seguridad" en el trabajo de los ingenieros de Ducati: "Marc ha conseguido que el grupo de trabajo coja mucha seguridad en lo que hacemos. Nadie se esperaba un campeonato así, y ahora somos conscientes de lo que puede llegar a hacer este chaval con una moto".

"Eso hace que afrontes cada fin de semana con la sensación de que las cosas pueden ir bien. Hay que tener en cuenta que en todas las carreras que ha terminado se ha subido al podio", concluye Rigamonti.