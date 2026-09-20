Autocrítica de Ducati tras el resultado de Márquez en Austria: "Hay que frenar..."

El de Cervera solo ha podido ser quinto en la carrera del domingo en Spielberg y Davide Tardozzi, jefe de la escudería, ha reconocido que deben cambiar la dinámica.

Marc Márquez ha tenido que minimizar daños en el Gran Premio de Austria. Tras lograr un segundo puesto en la clasificación, todo hacía pensar que podía llegar a pelear por la victoria pero el ritmo de carrera de sus rivales ha terminado quitándole posibilidades.

Marc no ha sentido la potencia que la Ducati había mostrado en los últimos grandes premios. En la 'sprint' ya fallaron los nuemáticos y en la carrera larga las Aprilia y Acosta han sido superiores. Aún así, Márquez ha salvado una buena quinta plaza teniendo en cuenta que llegó a ser séptimo.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, reconoce que deben mejorar la moto para que Marc pueda pelear por el Mundial: "Pedro cometió ayer un error, pero creo que ha sido el dominador del fin de semana, aunque precisamente por esa caída no haya podido llevarse el botín completo. Está claro que nuestros rivales son competitivos".

"Lo son desde finales del año pasado y, a estas alturas, todos los pilotos que conducen esa moto consiguen ir rápido. Tenemos que trabajar para intentar frenar esta situación y dar un plus a Marc, a Pecco y al resto de pilotos de Ducati en el tramo final de la temporada", asegura Tardozzi en declaraciones para 'GP One'.

La autocrítica del directivo italiano revela una cierta preocupación por el rendimiento de la moto. Marc necesita ahora más que nunca que la moto sea competitiva en la gran mayoría de circuitos que quedan. Un gran premio en blanco y la posibilidad de pelear por el Mundial podría complicarse.

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