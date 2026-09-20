El Atlético hunde al Madrid en un derbi muy polémico

Un penalti de Huijsen sobre Giuliano terminó decidiendo el encuentro. Una acción determinante, no solo por la pena máxima, sino por la tarjeta roja que vio el central blanco.

El primer derbi de la temporada ha tenido absolutamente de todo, especialmente, polémica. El devenir del encuentro viene marcado por tres jugadas. Un pisotón de Romero a Bellingham en la rodilla encendió la polémica. Tras revisarlo en el VAR, Ortiz Arias le mostró la tarjeta amarilla al central rojiblanco.

Momentos después, Kang-In cometía una dura falta sobre Valverde a la altura del gemelo que se sancionó con libre directo. Tras una primera parte con muy poco fútbol y mucha polémica, el encuentro se marchó al descanso.

Comenzado el segundo tiempo, llegó la jugada más decisiva. En un balón largo a la espalda de la defensa, Huijsen derribaba a Giuliano en el área del Real Madrid. La decisión de Ortiz Arias, penalti y amarilla pero apareció el VAR. Tras revisarlo, el colegiado madrileño expulsó al central blanco.

Grimaldo, con mucha calma, adelantó al Atlético de Madrid. Courtois adivinó las intenciones del lateral pero no llegó a desviar el disparo. Solo cinco minutos después, en el 59, Jonathan David hacía el segundo tras un gran centro de Giuliano. El extremo rojiblanco fue un auténtico dolor de muelas para la zaga blanca.

Minutos antes del segundo gol, Vinícius había sido sustituido en un movimientos muy llamativo de Mourinho. En su lugar entró Diomandé, que activó al Madrid en ataque dándole algo más de presencia.

El Atleti dominó con superioridad durante lo que restó de segunda parte. De hecho, un milagro de Rüdiger y Courtois evitaron el 3-0. Fue le central alemán el que hizo el 2-1 al borde del añadido. Faltaban seis minutos y el Madrid cobraba algo de vida. Pero terminó por sucumbir en el Metropolitano.

Un parón largo

Los de José Mourinho se marchan al parón a seis puntos del Barça y terceros en la clasificación (a falta de lo que haga el Betis). La derrota en el derbi es un golpe duro que permite al Atleti adelantarles en la clasificación.

Los de Simeone, por su parte, se marchan al parón eufóricos. Segundos, también a falta de lo que haga el Betis, y con la sensación de haber dado un paso importante en cuestiones de confianza.

El primer derbi de esta temporada deja goles, pero sobre todo polémica. Las decisiones arbitrales fueron claves en el desarrollo de un encuentro en el que ningún equipo supo generar peligro hasta la expulsión. Encarando un parón de tres semanas, el Atleti pega el 'subidón' y el Madrid encara días de mucha reflexión.