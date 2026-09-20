El llamativo error de Márquez en Austria que le costó dos posiciones

El ilerdense tuvo un despiste que dificultó aún más la carrera. Alcanzado el ecuador de la carrera, Marc perdió dos posiciones por un fallo poco habitual en él.

Marc Márquez no tuvo la carrera más cómoda en el Gran Premio de Austria. El nueve veces campeón del mundo quedó relegado a la cuarta posición en la primera vuelta y a partir de ese momento perdió el ritmo de la cabeza.

En su lucha estuvieron Ai Ogura, Fermín Aldeguer y Brad Binder. Los tres llegaron a estar delante del ilerdense llegados a la mitad de la carrera. Momentos antes, Marc había cometido un error que le perjudicó mucho. Se fue largo en la primera curva y eso lo aprovecharon Aldeguer y Binder para relegarle hasta la séptima plaza.

Por fortuna para Marc, una gran recta final de carrera le permitió adelantar de nuevo al murciano y al sudafricano para terminar en quinta posición y reducir distancia con Jorge Martín, con el que ha terminado a 12 puntos en la clasificación general de la carrera.

Marc pierde el liderado del Mundial este fin de semana en Austria pero sale habiendo cosechado resultados decentes en un circuito en el que las Aprilia y Pedro Acosta habían demostrado tener más ritmo. Márquez, consciente de sus limitaciones, ha vuelto a salvar los muebles pensando en el próximo circuito en el que pueda optar a la victoria.

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