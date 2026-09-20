¡'Rajadón' de Mourinho que sale a rueda de prensa con la imágenes polémicas del derbi impresas!

El técnico luso ha salido a rueda de prensa con una hoja en la que se veían las dos jugadas en las que el Madrid reclamó roja para el Atlético. Mourinho cargó duramente contra el árbitro asegurando que le "ha podido la presión".

José Mourinho ha cargado duramente contra Ortiz Arias, colegiado del derbi, después de la derrota del Real Madrid en el Metropolitano. El técnico blanco ha salido a rueda de prensa con las dos jugadas en las que el Madrid reclamó roja impresas en papel. El pisotón de Romero a Bellingham y el plantillazo de Kang-In a Valverde.

Mourinho ha sido extremadamente contundente a la hora de hablar del árbitro en rueda de prensa y puede que sus palabras tengan como consecuencia una dura sanción: "El árbitro no tenía experiencia para pitar un derbi. Tiene 41 años. Es un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos. Enhorabuena al comité arbitral por esta designación. Pero el señor Trujillo sí tiene un pasado con el Real Madrid. En la Copa, en Girona, Osasuna. Es un VAR tiene mucha historia".

"Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos. No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan. Que el Comité se ha equivocado poniendo a uno de 41 años y a otro que tiene un historial en contra del Real Madrid", aseguró el técnico blanco.

"En este estadio pasan cosas que no son normales. El gol anulado a Osasuna es un chiste, lo de San Sebastián... LaLiga es igual a lo que dejé atrás. Vamos a luchar. Se van tristes mis chicos. ¿Negreira no está no? ¿O todavia está?", reconoció José en rueda de prensa haciendo referencia a las últimas victorias del Atlético.

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