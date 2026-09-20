Tremenda polémica en el Derbi: ¿Debieron ver la roja Romero y Kang-In Lee?

Ortiz Arias, colegiado del encuentro, revisó la jugada del central argentino con Bellingham en el VAR pero sancionó la acción con amarilla. La falta de Kang-In a Valverde se sancionó con libre directo.

La primera parte del Derbi tuvo mucha polémica y muy poco fútbol. El Real Madrid reclamó dos posibles tarjetas rojas al final del primer tiempo que pudieron haber cambiado el devenir del encuentro.

La primera acción sucedió en el minuto 37. Choque fuerte entre Bellingham y Romero que termina con amarilla para el inglés. Ortiz Arias, tras revisarlo en el VAR, rectifica y le quita la amonestación al centrocampista blanco para mostrársela al central argentino. En la imagen se ve un duro pisotón de el 'Cuti' a Bellingham en la rodilla. Fortuito y accidental pero duro.

Solo unos minutos más tarde, Kang-In Lee dejó una dura entrada sobre Valverde. La acción pasó desapercibida debido que el balón se puso rápido en juego pero la repetición reveló un evidente pisotón del coreano al charrúa a la altura del gemelo.

Dos acciones muy polémicas que podrían haber cambiado el primer derbi de la temporada. En cuestión futbolísitca, muy poco por parte de ambos equipos que esperan a la segunda parte para estrenar el marcador.

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