Ahora

Mucha tensión

Tremenda polémica en el Derbi: ¿Debieron ver la roja Romero y Kang-In Lee?

Ortiz Arias, colegiado del encuentro, revisó la jugada del central argentino con Bellingham en el VAR pero sancionó la acción con amarilla. La falta de Kang-In a Valverde se sancionó con libre directo.

Tremenda polémica en el Derbi Tremenda polémica en el DerbiRedes

La primera parte del Derbi tuvo mucha polémica y muy poco fútbol. El Real Madrid reclamó dos posibles tarjetas rojas al final del primer tiempo que pudieron haber cambiado el devenir del encuentro.

La primera acción sucedió en el minuto 37. Choque fuerte entre Bellingham y Romero que termina con amarilla para el inglés. Ortiz Arias, tras revisarlo en el VAR, rectifica y le quita la amonestación al centrocampista blanco para mostrársela al central argentino. En la imagen se ve un duro pisotón de el 'Cuti' a Bellingham en la rodilla. Fortuito y accidental pero duro.

Solo unos minutos más tarde, Kang-In Lee dejó una dura entrada sobre Valverde. La acción pasó desapercibida debido que el balón se puso rápido en juego pero la repetición reveló un evidente pisotón del coreano al charrúa a la altura del gemelo.

Dos acciones muy polémicas que podrían haber cambiado el primer derbi de la temporada. En cuestión futbolísitca, muy poco por parte de ambos equipos que esperan a la segunda parte para estrenar el marcador.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ceuta vive bajo la amenaza constante de una nueva entrada masiva de migrantes entre campamentos, asentamientos y una enorme bronca política
  2. El jefe del servicio de cirugía del Ramón y Cajal defiende los cambios en las listas de espera tras reconocer su voz en los audios y critica la politización del asunto
  3. Alemania afronta otras dos elecciones regionales con la sombra de una nueva victoria de la ultraderecha
  4. Trump vuelve a la Casa Blanca tras la amenaza de un Irán que advierte de "devastadores bombardeos" si es atacado
  5. Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre dos clanes en Alzira (Valencia)
  6. El último volantazo del PSOE ante la crisis de la vivienda: abandona a Sumar en la prohibición de comprar casas para especular