Tremendo enfado de Simeone a los cinco minutos del Derbi

El técnico argentino no pudo contener su rabia a los cinco minutos de encuentro. El detonante, una falta de Baena sobre Güler.

El 'Cholo' Simeone ha sido uno de los que ha entrado al Derbi con más intensidad. El técnico del Atlético de Madrid ha visto la primera amarilla del encuentro después de que el colegiado Ortiz Arias señala una falta de Baena sobre Güler.

El castigo de la acción indignó por completo a Simeone que le recriminó la decisión primero al cuarto árbitro y luego al propio Ortiz Arias. Todo de manera muy intensa y dejando visibles aspavientos que evidenciaban su morrocotudo enfado.

Tras terminar de discutir con el árbitro, Simeone se marchó al banquillo dejando serios gestos de cabreo y habiendo enfadado también a la grada del Metropolitano, que se sumó a la protesta del técnico argentino. Todo en un comienzo de derbi muy tenso.

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