La atrevida comparación de Bagnaia con la mejor versión de Márquez: "Hubiera igualado el Mundial 2019..."

Va a ser el duelo de la temporada sin ningún tipo de dudas. Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia están llamados a luchar de tú a tú por el título mundial de MotoGP en 2025. Ambos formarán la dupla Ducati y, en principio, contarán con la moto más potente de todo el campeonato.

Uno viene de rozar su tercer título mundial y el otro ha vuelto a una versión que el motociclismo jamás pensó que volvería a ver. Por sus ocho campeonatos del mundo, Márquez es el principal favorito pero la edad y la experiencia de Bagnaia en Ducati compensan la balanza e invitan a pensar a que será un año memorable.

Aún así, 'Pecco' sigue dándole vueltas al Mundial 2024 después de perder el título en la última carrera del año ante Jorge Martín. El turinés ganó muchas más carreras que el español pero varios errores graves a lo largo de toda la temporada, en especial en las carreras al 'sprint', le dieron a Jorge la oportunidad de levantar por primera vez el trofeo de la categoría reina.

A pesar de haber sido subcampeón, Bagnaia considera que ha hecho una temporada espectacular y compara su nivel con una de las mejores versiones jamás vistas de Marc: "Fue una temporada increíble, increíble. Nos llevó cuatro carreras entender la moto en su totalidad hasta que entendí su verdadero potencial. A raíz de ahí todo fue increíble".

"Si miras los domingos, a parte de las veces que me caí o me tiraron, siempre he estado entre los tres primeros. Creo que es una temporada, que si no existieran las Sprint, hubiera estado a la par con Márquez en 2019, por ejemplo", ha asegurado 'Pecco' en unas declaraciones para el medio 'Mig Babol'.

Cabe recordar que en aquella temporada, Márquez consiguió doce victorias. Se retiró solo en el GP de las Americas y en el resto de carreras fue primero o segundo. Es probablemente la mejor temporada de Márquez en la élite pero Bagnaia considera que es un nivel que ya ha alcanzado.