El jefe de Pramac destaca el punto más fuerte de Jorge Martín: "Esa agresividad..."

Con una satélite, con la Pramac, Jorge Martín ha derrotado al imperio Ducati y a Pecco Bagnaia. Su primer campeonato del mundo. El año que viene irá a Aprilia. Una moto completamente nueva con la que de primeras no podrá luchar contra las Ducati. Un plan de desarrollo que el piloto madrileño liderará.

Su ya exjefe, el director del equipo Pramac, Gino Borsoi, sigue alucinando con lo que ha logrado en este 2024. "Lo que se ha mantenido es su característica de ser un piloto agresivo, con un pilotaje espectacular", dice en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

"Lo hemos visto este año. Ha habido carreras en las que realmente le he observado con admiración, porque tiene un estilo de conducción que a mí personalmente me enamora. Ha sido genial verle, no porque sea mi piloto, sino porque tiene un pilotaje espectacular. Yo diría que de Moto3 a MotoGP, que son dos categorías completamente diferentes, este estilo agresivo, de atacar las curvas con un ángulo muy inclinado en el interior de la curva, ya lo tenía, y lo ha mantenido en la categoría reina", dice Borsoi.

Confió en su piloto en todo momento. Le veía como campeón de MotoGP: "No estaba preocupado en absoluto. Porque el Jorge de la última parte de la temporada ya había entendido cómo gestionar las carreras".

"Así que le dije que, si le apetecía, que hiciera lo que tuviera que hacer. Cuando intentas frenar a un piloto, puedes hacerlo peor. Es cuando intentas frenarle cuando puede ocurrir el error. Así que le dije que hiciera lo que tenía que hacer, sabía que no iba a fallar", expresa el jefe del equipo Pramac, el que ha sido satélite de Ducati.

Sobre Montmeló, la cita donde Jorge confirmó el campeonato, dice que fue tan duro que hasta perdió cuatro kilos: "Perdí unos 4 kilos ese día, pero fue una carrera fabulosa gracias a su estilo y sus ganas de luchar. Fue un duelo increíble entre él y Pecco Bagnaia, y creo que pasará a la historia".