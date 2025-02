El aspecto de MotoGP que preocupa a Acosta: "Alguien podría hacerse daño"

Tailandia está albergando los test previos al comienzo de temporada en MotoGP. Marc Márquez está siendo el gran protagonista marcando los mejores tiempos muy lejos del que seguramente sea su máximo rival por el título, 'Pecco' Bagnaia.

Marc vuela con la Ducati y todo hace pensar que llegará al primer Gran Premio del año de la mejor manera. Sin embargo, hay un aspecto que le ha discutido el protagonismo a Márquez en los test. A los pilotos les preocupan los neumáticos. Pedro Acosta ha querido valorar la situación que hay con las gomas teniendo en cuenta que están provocando caídas.

"Es difícil señalar a alguien. Es difícil entender por qué unos van bien y otros van mal, es un poco a la lotería. Quizás, tenemos que replantear esto un poco. Ya no es que el neumático vaya bien o vaya mal, es que igual alguien se hace daño", ha asegurado Acosta en unas declaraciones recogidas por 'DAZN'.

El fabricante responsable del desarrollo de las ruedas es 'Michelín' y no es la primera vez que hay quejas sobre las gomas. Uccio Salucci, director del equipo de Valentino Rossi, ya avisó: "No podemos seguir así con las gomas (...) entre los equipos hemos hablado sobre esto y no gustaría encontrar la manera de resolver esta situación. En mi opinión, lo de los neumáticos va en detrimento de nuestro deporte".