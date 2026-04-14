"Él ganaba carreras y campeonatos"

"No se le puede quitar mérito": la defensa de un expiloto de MotoGP a Marc Márquez por sus títulos

Kevin Schwantz, leyenda estadounidense de MotoGP, ha resaltado el hecho de que Márquez haya ganado campeonatos en diferentes categorías, afirmando que es "capaz de pilotar cualquier moto".

Marc Márquez lo ha ganado todo. A lo largo de sus 19 años como profesional, el ilerdense ha pasado por todas las categorías del motociclismo. Desde 125cc, pasando por Moto2 y MotoGP, el eneacampeón del mundo se ha coronado en cada categoría, un hito que muy pocos han podido completar.

Uno de aquellos pilotos capaces de lograrlo fue su acérrimo rival, Valentino Rossi. El piloto italiano conquistó dichas categorías en sus primeros años sobre la moto, y Kevin Schwantz, leyenda estadounidense de MotoGP, ha alabado a ambos pilotos.

"Creo que todos sabemos que Rossi es capaz de pilotar cualquier moto. Pilotó en 500cc, pilotó una 125cc durante una temporada y ganó un campeonato; pilotó una 250cc durante una temporada y ganó otro campeonato; pilotó en 500cc durante una temporada y volvió a ganar un campeonato. Y Márquez también parece capaz de pilotar cualquier moto", ha comentado Schwantz durante su participación en 'Gas It Out!'.

En su debut en la categoría reina, Márquez ganó el campeonato y al año siguiente repitió título con Honda, equipo con el que corrió durante 11 años. "Me refiero a la Honda con la que nadie podía hacer nada y él ganaba carreras y campeonatos.No se le puede quitar mérito a este chico. Eso está claro", añade el expiloto.

Pese a sus múltiples títulos mundiales en diferentes categorías, muchos restan dicho mérito a Marc, algo que Schwantz comprende. "Entiendo que hay cierta discrepancia sobre si se cuentan los campeonatos de 125cc, 250cc, Moto2 y Moto3. Así que solo son siete. Sean tantos como sean, son más que suficientes", concluye Schwantz.

