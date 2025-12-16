Aprilia impidió la marcha de Jorge Martín: "No te voy a dejar ir"

El CEO de Aprilia, Massimo Rivola, confiesa en el documental de MotoGP que convenció a 'Martinator' para que no se marchase del equipo italiano a Honda durante su recuperación.

Jorge Martín ha vivido un año bastante duro. El piloto madrileño comenzó la temporada como el vigente campeón de MotoGP y en un nuevo equipo, Aprilia. Sin embargo, lo que se presagiaba como un gran año en el que podría revalidad el título acabó siendo toda una pesadilla.

Un accidente en los test de Sepang y otro en el GP de Qatar provocaron que el piloto tuviese que pasar por quirófano en varias ocasiones, donde él mismo "estaba seguro de que iba a morir", según confiesa la pareja de Martín en el nuevo documental de MotoGP, 'Del Cielo al Infierno'.

Además de ahondar en los momentos más duros que experimentó 'Martinator', el reportaje muestra la tensión que hubo entre Aprilia, Jorge Martín y su representante, Albert Valera, debido a la decisión del piloto de rescindir su contrato, que finalmente no se completó.

Massimo Rivola, CEO del equipo italiano, cuenta en el documental cómo se enteró de que Jorge quería activar la cláusula que le dejaría libre para el mercado de este 2026 debido a las lesiones y a que no podía correr en ese momento. "Albert Valera vino y me dijo: 'sabes qué, creo que podríamos irnos, Honda está bastante interesada en él, la oferta es realmente buena'", cuenta Rivola.

Ante dicha decisión, Rivola decidió volar hasta Madrid para hablar con Jorge en persona y salvar los muebles. "Al día siguiente fui a Madrid para asegurarme de que esto era real. Jorge me dijo: 'Creo que lo mejor para mí es irme'", confiesa el directivo, a lo que contestó: 'Lo siento, pero no te voy a dejar ir'", confiesa el CEO de Aprilia sobre cómo solventó la tensa situación contractual.

Finalmente, tras esa tensa reunión entre Rivola y Martín, el español decidió mantenerse junto a los italianos para cumplir su contrato y volver a correr un Gran Premio con Aprilia en 2026, para lo cual ya se está preparando.

"Un mensaje para Jorge"

Desde Aprilia tal fue el convencimiento de que Jorge volvería a correr al igual que el año pasado que tras GP de Gran Bretaña, donde su compañero Marco Bezzecchi salió campeón, Rivola le mandó un mensaje de ánimo a Jorge. "Es un mensaje para Jorge. Tenemos una moto que puede ganar con él también", aseguraba Massimo durante una entrevista para 'DAZN'.

"También fui duro con él al decirle 'no te vas, porque yo pienso -más que tú- qué es lo mejor para ti'", recuerda el CEO del equipo italiano en el documental sobre su conversación con el campeón de MotoGP.