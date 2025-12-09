Así fue el robo de la bicicleta de Jorge Martín: el ladrón iba vestido de KTM durante un permiso penitenciario

El ladrón que robó la bicicleta de Jorge Martín

La Guardia Civil detuvo este domingo al hombre que se llevó una exclusiva bicicleta valorada entre los quince mil y los veinte mil euros.

Tras retirarse del Gran Premio final de la temporada 2025 de MotoGP, Jorge Martín se percató que había desaparecido la bicicleta que tenía en su motorhome.

Un hombre, aprovechando un permiso penitenciario, entró al paddock del Ricardo Tormo de Cheste vestido como un mecánico de KTM.

Pasó desapercibido por los presentes y se llevó la Pinarello del piloto, cuyo precio oscila entre los quince mil y los veinte mil euros.

De hecho, es tan exclusiva que solo existen dos idénticas en el mundo, pero el ladrón, de 44 años, fue detenido por la Guardia Civil este domingo.

La Benemérita revisó las cámaras cercanas al circuito y vio cómo un hombre vestido de KTM entró a una gasolinera con la bicicleta.

Tras la investigación, las autoridades descubrieron que el ladrón ya tenía antecedentes como el robo de un coche en un concesionario.