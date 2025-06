Aprilia amenaza a Jorge Martín con ir a "juicio": "El año que viene no corre para ninguno"

A pesar de llevar prácticamente lesionado toda la temporada, Jorge Martín, sin haber podido exprimir al máximo el potencial de la Aprilia, anunció hace unas semanas su intención de activar la cláusula que le permite salir del equipo.

Desde el equipo de Noale no están contentos con ello y así lo explicó Massimo Rivola durante el fin de semana en Países Bajos.

En primer lugar, el director de Aprilia se refirió a la supuesta oferta que tiene el de San Sebastián de los Reyes.

"Honda ha dicho que no harían oferta a un piloto que no estuviese liberado, pero no entiendo porque se aprieta tanto si el piloto no está libre, porque obviamente una oferta puedo pensar que la ha tenido", explicó en declaraciones a 'DAZN'.

Fue en ese momento de la entrevista cuando tiró de sarcasmo: "Pues si no tienen ninguna oferta, el año que viene no corre para ninguno".

"Ahora hay un poco de frío entre las partes. Lo primero para nosotros es que la semana que viene haga esa consulta médica, después prepararemos ese test famoso de un día con la MotoGP y luego ya veremos cuando puede retomar", señaló sobre en qué momento se encuentra la relación de Martín con el equipo.

Rivola, eso sí, incidió en su postura: "Para nosotros el piloto tiene un contrato válido hasta finales de 2026".

Es por ello que le amenazó directamente con ir a juicio: "Si el piloto tiene una oferta de Honda y la quiere seguir a toda costa, tenemos dos opciones. O bien cedemos y llegamos a un acuerdo, o vamos a juicio. Nosotros tenemos todo lo necesario para tutelar la fábrica".

"También es verdad que no hay muchos pilotos en el mercado, por lo que sería un problema para nosotros", zanjó, asegurando que el vigente campeón es su plan A.