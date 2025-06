Serio aviso de Honda a Aprilia sobre el 'Caso Jorge Martín': "Esto no es fútbol..."

El 'culebrón Jorge Martín' sigue generando reacciones a lo largo de todo el 'paddock'. La situación del vigente campeón de MotoGP es bastante comprometida y su marcha de Aprilia se ha complicado después de las palabras de Carmelo Ezpeleta, jefe de Dorna, que ha dejado claro que no aceptará la inscripción de Martín en otra escudería sin la aceptación de Aprilia.

Una de las escudería que más había hablado de Jorge y que ya había reconocido que podía ser una opción gestionar su incorporación es Honda. Albert Puig, jefe de la fábrica, ha reconocido que Martín puede ser una opción siempre y cuando resuelva su situación con Aprilia de cara a la siguiente temporada.

Aún así, Puig reconoce que la situación requiere paciencia: "Podemos esperar. Sinceramente, es un asunto entre Aprilia y Jorge. Debe estar claro. Si se libera del contrato, entonces lo entenderemos. No tenemos ninguna prisa. Veremos cuál es la resolución final. No firmamos contratos con pilotos que tienen un contrato vigente".

A pesar de asegurar que Honda no pensará en Martín si sigue teniendo contrato con Aprilia, Puig ha querido lanzar un 'aviso' a la escudería italiana por la gestión de la situación: "Por supuesto, cuando decimos que Martín es una opción, lo es para nosotros y para todos. Porque si está libre de contrato puede elegir la marca que quiera. Pero por ahora no hemos hecho ningún movimiento. Si Martín queda libre, hablaremos con él. Esto no es fútbol".