Antológico Pedro: ¡Primera victoria de Acosta en MotoGP!

El murciano pone fin a una larga espera en la categoría reina tras ganar su primera carrera de domingo. KTM no ganaba un gran premio desde 2022.

Pedro Acosta se ha quitado un peso de encima tremendo en el Gran Premio de Austria. Tras una larga espera de dos temporada y media, Pedro puede decir que es ganador de un gran premio de MotoGP.

El murciano se ha tomado también la revancha de una 'sprint' el pasado sábado que él mismo dejó escapar con un error a tan solo tres vueltas del final cuando lideraba. En la carrera larga, no ha tenido rival. A pesar de salir tercero, Pedro no ha tardado en pasar a Márquez.

Tras una larga y paciente lucha con Martín, se ha puesto primero. El líder del Mundial le ha complicado mucho las cosas al de KTM pero en términos de ritmo Acosta era superior al resto en Spielberg. Golpe en la mesa del murciano que demuestra que sí tiene lo que hay que tener para ganar después de muchas críticas.

Habiendo superado momentos difíciles en KTM, Pedro poner fin a una larga espera de dos años y medio y 15 podios sin victoria. No hay que olvidar que sí ganó en la 'sprint' de Tailandia pero no lo hizo en la carrera larga de ese gran premio.

Acosta entra así en la lista de pilotos que ha ganado una carrera de MotoGP. El del Puerto de Mazarrón le da una victoria a KTM, que no ganaba una carrera desde hacía cuatro año. Basta ver celebrar a Pedro para darse cuenta de lo mucho que significa este triunfo para él. Una victoria tremendamente importante para su confianza.

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