Tremenda imagen de Márquez: Martín y Bezzecchi celebran en el podio mientras Marc ni se inmuta

El ilerdense tenía cara de pocos amigos después de haber quedado en segunda lugar en la 'sprint'. Martín y Bezzecchi celebraron con efusividad pero Marc no quiso festejar.

Marc Márquez ha vivido una carrera al 'sprint' bastante movida. El de Cervera se ha colocado en primera posición nada más comenzar tras adelantar a Jorge Martín en un duelo que ha terminado con ambos tocándose y con el de Aprilia quedando relegado al octavo lugar.

Martín, vueltas más tarde, se ha vuelto a reencontrar con Marc en la pelea por la segunda plaza. El madrileño venía con más ritmo y, tras otra nueva pelea sobre el asfalto, Márquez ha terminado cediendo. Aún así, el ilerdense ha aguantado el empuje de Bezzecchi, que venía justo detrás.

Con la caída de Acosta en las últimas vueltas, todo se ha movido. Jorge ha tomado la cabeza y Marc se ha tenido que conformar con un segundo puesto que, en circunstancias normales hubiera sido un tercer lugar. Esa hueco lo ha tomado Marco Bezzecchi.

Los tres han subido al podio pero con sensaciones tremendamente distintas. La actitud y los gestos de los pilotos mostraban sensaciones distintas con el resultado y el devenir de la carrera. Mientras Jorge y Marco celebraban, Marc se ha quedado pensativo y casi inmóvil dejando una imagen muy llamativa.

Está claro que al ilerdense no le gustó lo que pasó durante la prueba. Está por ver si podrá correr con otras sensaciones el domingo aunque Marc ya ha reconcido que es consciente de que tiene menos ritmo que Martín y que el propio Pedro Acosta.

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