La confesión de un mito del tenis sobre la retirada de Djokovic: "Una parte de mí se fue con Nadal y Federer..."

Grigor Dimitrov, ex top-10 y figura reconocida en el circuito, habla sobre el posible adiós de Novak y reconoce cómo se sintió cuando Roger y Rafa pusieron fin a sus legendarias carreras.

Grigor Dimitrov es uno de los tenistas más veteranos del circuito. El búlgaro ha sido una figura muy importante dentro del tenis profesional siendo uno de los últimos estandartes que queda de la famosa generación del 'Big 3'.

La retirada de dos de estos tres iconos ha generado un vacío en Dimitrov. Así lo reconoce el tenista, aún en activo, que echa de menos enfrentarse a desafios tan complicados. De hecho, asegura que recordó es época con Novak Djokovic, el único superviviente del trío más laureado de la historia del tenis.

"Una parte de mí mismo dejó el tenis cuando Federer y Nadal se retiraron. Sé que también siente eso Djokovic porque lo hablé con él. Recordamos juntos lo apasionante que era tener que afrontar los retos permanentes de esa época", reconoce Grigor en declaraciones que recoge 'Punto de Break'.

El búlgaro va incluso más allá y deja casi entrever que dejar de enfrentarse al 'Big3' le ha generado un vacío en su carrera como tenista profesional: "Tener que enfrentarme a los tres mejores de todos los tiempos casi cada semana era una sensación increíble y ahora mismo, me es imposible experimentar algo parecido. No quiero ofender a ningún tenista actual, pero la etapa del Big 3 siempre será para mí el mayor desafío al que un tenista puede enfrentarse jamás".

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