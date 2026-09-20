MotoGP
Tremenda confesión del jefe de KTM: "Acosta me dijo que quería batir a Márquez con las mismas armas"
Gottfried Neumeister, CEO de la escudería austríaca, ha revelado la conversación que tuvo con Acosta antes de que se anunciara su fichaje por Ducati. La obsesión del murciano de batir a Marc es total.
Pedro Acosta está llamado a ser uno de los grandes estandartes de MotoGP en los próximos años. El del Puerto de Mazarrón ya fue campeón del mundo de Moto2 y Moto3 y, tras unos años de adaptación en la categoría reina, ya está preparado para dar un paso más.
Ese nuevo reto es mayúsculo. A partir de 2027, Acosta formará parte del equipo oficial de Ducati, junto a Marc Márquez. Ambos serán los grandes candidatos a llevarse el título de MotoGP en lo que parece que será una de las grandes rivalidades del campeonato.
Pedro siempre ha sido muy claro con respecto a su decisión. KTM intentó que se quedara pero la obsesión de Acosta por ganar a Márquez es verdaderamente sorprendente. Gottfried Neumeister, CEO de la escudería austríaca, así lo ha desvelado.
"Pedro Acosta me dijo que simplemente quería ganar a Marc Márquez con las mismas armas. Lo siento de verdad. Lo intenté y no es ningún secreto: intenté personalmente convencerle de que se quedase", asegura el directivo según 'The Race'.
Neumeister desvela el verdadero motivo de la marcha de Acosta y lo poco que podía hacer para convencerle de que se quedara: "Pero todavía se me pone la piel de gallina cuando recuerdo que me dijo: 'Mira, no es una cuestión de un millón más o menos. Hemos visto a pilotos tener una buena moto y marcharse a otros equipos por dinero. Ese no es el espíritu de las carreras para mí'".
"Y simplemente añadió: 'Y soy español. Incluso si tenéis una moto mejor con la 850 cc y estuviese ganando con ella, simplemente quiero batir a Marc con las mismas armas'", concluye Neumeister hablando del futuro compañero de Marc Márquez.
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