Joan Mir dispara contra Alex Márquez por el accidente en Brno: "Me ha tirado"

El drama se apoderó en el GP de la República Checa en la segunda vuelta de carrera. La moto de Alex Márquez volcó y se llevó por delante a Joan Mir cuando luchaban por la sexta posición. El segundo clasificado en el Mundialde Pilotos se quedaba fuera de combate a las primeras de cambio.

El enfado del piloto de Honda sobre el de Gresini fue tremendo. Se pudo ver en la retransmisión como Mir hacía aspavientos hacia el hermano de Marc Márquez en una acción que ambos tenían mucho más que perder.

Tras el GP, el que fue campeón del mundo de MotoGP en 2020 siguió molesto con la acción, insinuando que Alex compró muchas papeletas para que ocurriera esto: "Álex me ha metido la rueda bastantes veces durante las dos vueltas, me ha tocado unas cuantas veces hasta que me ha tirado".

"Lógicamente, estoy enfadado con la situación y con lo que ha pasado, y él de alguna manera también en caliente intenta excusar. Pero nada interesante, la verdad", ha declarado el expiloto de Suzuki con el mosqueo aún en el cuerpo en declaraciones recogidas por 'AS'.

El balear intentó restarle hierro al asunto, pese a que es la tercera carrera consecutiva que abandona por situaciones incontrolables para él: "No hay mucho que decir. Creo que esto es como en el juzgado: todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra ahora mismo".

Además, reconoció que no confiaba en que los comisarios decretaran una sanción para Alex, recordando otro lance que tuvo en Alemania con Ai Ogura: "No hemos ido. Igual tampoco han visto nada, como en Sachsenring. No lo sé, no espero nada". Finalmente, el de Cervera recibió una doble 'long lap' que tampoco sirve a Mir para recuperar sensaciones.