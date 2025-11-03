Ahora

¿Es el mejor de la historia?

El jefe de Ducati está convencido de que a Márquez le quedan más títulos por ganar: "Su palmarés..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que hasta que Marc no se retire de MotoGP no se podrá decir si es o no el mejor piloto de la historia.

El piloto de Ducati, Marc Márquez. El piloto de Ducati, Marc Márquez. Reuters

¿Es Marc Márquez el mejor piloto de la historia de MotoGP? Su jefe en Ducati, Gigi Dall'Igna, no se moja. Dice que hasta que no se retire no se podrá debatir cuál es su posición en la historia. También vaticina algún título más... seguramente sobre la Ducati.

Responde en 'AS' antes del Gran Premio de Portugal: "Creo que Marc todavía tiene muchos años por delante para ser capaz de aumentar su palmarés y, por lo tanto, en mi opinión, será justo hacer cuentas cuando decida colgar el casco en la pared".

Fue una obsesión de Ducati el querer fichar a Marc. Primero llegó a Gresini y después dio el salto a Ducati: "Marc ha sido sin duda uno de los pilotos más importantes de la historia del motociclismo, así que, cómo decirlo, siempre he querido tenerlo entre mis pilotos, entre los pilotos que utilizan Ducati. Pero está claro que para tomar esta decisión siempre hay que ser dos, un fichaje no se puede hacer solo".

"Quiero dejar claro y repetir que Marc es uno de los mejores pilotos de la historia y creo que todos los fabricantes lo quieren dentro de su equipo", dice el ingeniero italiano.

Trabajar con Marc "es muy fácil" para Ducati: "Digamos que he descubierto que es muy fácil trabajar con él, que es un piloto que sabe hacer que todas las personas que le rodean y que trabajan para él se sientan cómodas".

"Por ese motivo te digo que, para mí, esto es evidentemente un valor añadido. Al final, motivar a las personas es una de mis tareas y, sin duda, desde este punto de vista, Marc me facilita la vida", dice para finalizar uno de los nombres más importantes del equipo Ducati.

