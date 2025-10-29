'El Cafelito' de Pedrerol
La opinión de Alfonso Pérez sobre Lamine Yamal: "Es muy bueno, pero..."
El exfutbolista ha hablado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol sobre la estrella del FC Barcelona: "Tendría que estar mejor asesorado...".
Alfonso Pérez Muñoz ha acudido a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y ha repasado la actualidad futbolística. Entre otros muchos temas ha hablado de Lamine Yamal y de su momento en el Barça. Cree que necesita estar "mejor asesorado" y que hay cosas fuera del campo que no debería hacer.
Así lo explica: "Lamine es muy bueno, pero creo que tendría que estar mejor asesorado. Hay que ser profesional. Yo con esa edad me fijaría en un jugador como Cristiano Ronaldo que es súper exigente y profesional. A mí tanto internet, tanto bailecito... no me gusta".
Cree que todos estos gestos se le pueden volver en contra cuando lleguen malos momentos: "Cuando las cosas no salgan bien y te vean en un barco con cuatro chavalas, con colgantes de oro, te va a pasar factura. Cuando llegue un día el Madrid, te meta 0-3 y te digan que vaya partido has hecho... te van a crucificar".
