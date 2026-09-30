Un expiloto italiano explica por qué Marc Márquez no es el "heredero" de Valentino Rossi

Mattia Pasini considera que "su propia gran fuerza también se convirtió en su gran debilidad".

"La calidad que tiene es exagerada"

Con motivo del parón de MotoGP entre Austria y Japón, Mattia Pasini se ha pasado por el canal 'Cosimo Curatola' para analizar la actualidad de la categoría reina.

Entre otros aspectos, el expiloto italiano ha hablado sobre Marc Márquez y se ha rendido ante él: "La calidad que tiene es exagerada".

Pasini recuerda que conoció al de Cervera en Jerez 2008, cuando aún ni había debutado en el Mundial, aunque ya apuntaba maneras.

"Marc siempre ha sido físicamente una bestia. Un toro increíble, alguien que ha sido muy bien dotado por la naturaleza", ha señalado.

Sin embargo, Mattia le saca un 'pero' a Marc por tomar riesgos excesivos durante gran parte de su carrera que le terminaron lastrando y que, según él, le impidieron "heredar" la corona de Rossi.

"En mi opinión, podría haber sido el gran heredero de Valentino Rossi. Y ahí, de alguna manera, su propia gran fuerza también se convirtió en su gran debilidad", ha zanjado.