Comunicado de Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de Portugal

El delantero explica que "a su debido tiempo" contará "la verdad" sobre las razones que le "motivaron a dejar la selección".

Menos de dos horas después de abandonar la concentración de Portugal en Copenhague y mientras su avión privado toca tierra danesa procedente de España, Cristiano Ronaldo ha emitido un comunicado en redes sociales.

En el mismo, el ariete confirma que no volverá al hotel con su combinado nacional tras hablar con el presidente de la Federación, pero también tras escuchar las palabras de Jorge Jesus, su entrenador, en rueda de prensa.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", arranca.

Cristiano también asegura que en un futuro no muy lejano explicará los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué", explica.

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", zanja.