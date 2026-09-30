Fernando Alonso y su "legado" en F1: "Va a ser muy difícil ganarme"

El asturiano, a pesar de su encomiable trayectoria, tiene claro que su carrera no se puede definir "por los resultados o los títulos".

Después de que Aston Martin anunciase la renovación de Fernando Alonso, 'As' publicó una entrevista con el asturiano en la que, entre otros aspectos, habla del legado que dejará una vez se retire.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 continuará al menos hasta los 46 años, dejando una marca casi imposible de superar en cuanto a temporadas y carreras disputadas.

A pesar de que solo tenga dos coronas y que con apenas siete puntos más pudiera haber sido pentacampeón, el ovetense afirma que eso no es lo importante para él.

"Mi carrera deportiva o mi legado no se definen por los resultados o los títulos", explica Alonso.

Lo que sí pone en valor el piloto de Aston Martin ha sido su habilidad para adaptarse a las distintas eras del Gran Circo.

"Sino por la capacidad de adaptación que he tenido a diferentes coches y a diferentes épocas de la Fórmula 1. Y porque, con coches iguales, va a ser muy difícil ganarme", ha zanjado, dejando claro que sigue pensando que puede batir a toda la parrilla en igualdad de condiciones.