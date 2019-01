Los agónicos gritos de Sara García rescatando su moto de las dunas del Dakar

Sara García, la piloto zamorana que intentaba ser la primera mujer en acabar el Dakar en la categoría 'Originals', se ha visto obligada a abandonar por un problema eléctrico en el motor.

La española, que participaba junto a su pareja Javier Vega, colgó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que explicaba lo ocurrido: "Cuando fui a arrancar, mi gorda se ponía en huelga. Primero no tenía batería, pusimos la de Javi que estaba cargada; luego no funcionaban las bombas, cambiamos el interruptor, seguían sin funcionar hasta que haciendo un invento con un fusible, conseguimos alimentarlas, pero tampoco arrancaba; revisamos las líneas de corriente, todo ok... Asique ahora, toca empujar desde el campamento a quien me ha llevado en volandas cada etapa".

En un vídeo publicado por el Dakar, se aprecia el gran esfuerzo que Sara García tuvo que hacer para intentar recuperar su moto, atrapada en las dunas del Dakar.