La estrategia de Carlos Alcaraz para su revancha ante Taylor Fritz: "Vamos a intentar cambiar..."

El tenista murciano se medirá a Taylor Fritz en busca de su octavo título de la temporada en lo que será su décima final del año, la novena consecutiva.

Carlos Alcaraz está en la final del ATP de Tokio después de remontar a Casper Ruud (3-6, 6-3, 6-4). El murciano ha brillado en el país del sol naciente con un nivel juego que él mismo reconoce que debe esta muy cerca de su mejor versión.

Las sensaciones del de El Palmar son muy positivas y es que, desde la final en Wimbledon, el tenista suma 18 victorias en 19 partidos. El único traspiés se produjo precisamente ante su adversario en la final de Tokio.

Taylor Fritz sorprendió a Alcaraz y consiguió doblegarle en dos sets durante su encuentro en la 'Laver Cup' (6-3, 6-2). Sin embargo, esto solo aumenta las ganas y la motivación del número 1 del mundo que ya prepara el encuentro para que no se vuelva a producir el mismo resultado.

"Se que está jugando un gran tenis últimamente. En la 'Laver Cup', contra mí o contra Zverev, también en este torneo. Se está sintiendo genial, muy cómodo en la pista. Vamos a intentar cambiar algunas cosas", analizaba el murciano después de su victoria ante el noruego en semifinales.

Después de lo sucedido en el evento creado por Roger Federer, Alcaraz continúo con la exposición de su estrategia de cara a la final: "Voy a intentar coger las cosas buenas que hice hoy y las cosas buenas que hice en la 'Laver' y cambiar lo malo. Va a ser un partido muy interesante que estoy encantado de jugar".