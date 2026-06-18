Viñales no entiende lo que está haciendo KTM: "Yo siempre he demostrado mi lealtad, pero ellos..."

Maverick se siente desplazado: se ha enterado por la prensa de que no estará en el test de la temporada que viene de MotoGP con KTM.

Maverick Viñales ha dejado claro en la previa del Gran Premio de República Checa que no entiende cuáles son los planes de KTM con él. Asegura que él siempre se ha mantenido "leal" al equipo, pero que no le están respondiendo.

Así lo dice en palabras que publica 'Motorsport': "Yo siempre demostré mi lealtad con KTM. En invierno me dijeron que estaba en el equipo de fábrica; luego, en el Tech3, y ahora ya no sé ni dónde estoy. También podría haber firmado con alguien, a pesar de las restricciones que tenía por contrato, y no lo hice".

"La vida me la podía haber buscado en invierno; no ahora. El equipo me pide resultados ahora que estoy lesionado. A lo mejor ahora no puedo dar mi máximo, pero sí lo podré dar en dos meses", dice el veterano piloto español.

Tampoco estará en los test de la próxima temporada: "Me he enterado de que no voy a hacer el test por la prensa, no por el equipo".

Su situación en KTM está complicada. Y aunque se habla de él con fuerza para recalar en Superbikes, su intención es la de manter un puesto en MotoGP para la temporada que viene con la nueva normativa.

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