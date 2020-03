Ana Martínez, jugadora del Balonmano Elche y de 'Las Guerreras' entregó el TFG de Medicina en febrero y se encuentra estudiando el MIR. Ahora, ha ofrecido su ayuda a las autoridades sanitarias para luchar contra el coronavirus.

A pesar de que todavía no ha podido conseguir el título "por un problema administrativo" ha ofrecido su ayuda a las autoridades. Y lo ha anunciado a través del canal de la Real Federación Española de Balonmano.

"Me he puesto en contacto con la sanidad de la Comunidad Valenciana y con el Colegio de Médicos de Alicante para ver si se puede solventar de alguna forma ya que me gustaría luchar contra este virus y si se puede ayudar de alguna forma u otra allí que estaré", explica Ana.

Por otro lado ha querido lanzar un mensaje para concienciar a toda la población sobre las medidas de confinamiento: "Me gustaría reforzar la idea que está apareciendo en estos momentos en todos los medios de comunicación. Por favor, haced caso a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad; por favor, quedaos en casa".