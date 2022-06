Florentino Pérez pasó por 'El Chiringuito' y analizó la actualidad del Real Madrid. Habló de Kylian Mbappé, del Barça, del Atleti, de la UEFA... y de muchos otros temas.

"Este Mbappé que se niega a un acto de patrocinio con la selección... no le quiero. Creo que le han confundido. Me creía lo del sueño y él también. Al final los sueños no se pueden realizar por causas externas", dijo el presidente del club blanco.

Eso sí, quiso dejar claro el presidente que no ha sido una traición: "Mbappé no me traicionó". "Transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en el Madrid. Lo quisimos hacer en agosto, no le dejaron. Él seguía manifestando que podía esperar. Él en ese momento habló con ellos y se quería ir", ha explicado.

"El futbolista francés renovó con el Paris Saint-Germain anunciándolo en el último partido de la Ligue 1. Una decisión de la que el Madrid se enteró un día antes con un mensaje al presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez también habló de la Superliga y afirmó que "sigue viva": "Estamos en el Tribunal de Luxemburgo, habrá una vista dentro de poco. A ver lo que dicen. Creemos que tenemos derecho a organizar competiciones entre nosotros. Con la UEFA, pero otro tipo de competiciones. Entendemos que la UEFA es un monopolio...".

Con respecto a los fichajes, Florentino Pérez afirmó que "de momento" han parado: "De momento hemos parado. Entre otras cosas porque no nos caben más. Queda todo el trabajo. Han salido tres".

"Fichajes, pocos. No hay sitio. Se han ido tres, han venido tres. El verano es muy largo. Nosotros tenemos el equipo bastante bien consolidado y no queremos cambiarlo", dijo el presidente.

El Barça fue otro de los asuntos que trató Florentino Pérez. Está convencido que saldrá adelante: "Seguro que el Barça saldrá adelante. Es uno de los grandes clubes que hay en el mundo. Es un club solvente. Podrá pasar por una situación difícil, pero tiene mecanismos para salir adelante".

Tebas y el CVC

LaLiga presentó este miércoles una denuncia contra PSG y Manchester City por incumplir el fair play financiero. Pero Florentino Pérez no lo entiende: "No sé por qué lo hace. Javier Tebas no apoya al Real Madrid. No me siento apoyado por Tebas. Me siento perjudicado. Tenemos un pleito por un acuerdo de LaLiga que a mi modo de ver es ilegal".

"Es ilegal seguro. No sé por qué el resto de clubes han firmado. Necesitarían dinero. Hay que solucionar los problemas dentro de la legalidad. Siempre nos hemos llevado bien con Tebas, menos cuando entendemos que nos quieren quitar nuestros derechos de televisión por 50 años", comenta sobre el CVC.

La Champions número 14

"Tres partidos mágicos. Sobre todo los del Bernabéu. Una Champions que recordaremos toda la vida": asó definió Florentino Pérez a la Champions número 14 del Real Madrid.

"Para ganar hay que tener muy buenos futbolistas. Se tienen que dar una serie de condiciones que este año se han dado. Entrenador nuevo, gente joven nueva. Un ambiente que ha sido un acierto. Es verdad que los jugadores del Madrid son madridistas y eso se nota en el campo", explicó. PSG, Chelsea, Manchester City... y Liverpool. Todos los rivales que tumbó el Madrid para ganar esta Champions.