Florentino Pérez, preguntado sobre los fichajes en 'El Chiringuito', afirmó que "de momento" han parado: "De momento hemos parado. Entre otras cosas porque no nos caben más. Queda todo el trabajo. Han salido tres", dijo el presidente del Real Madrid.

Sobre Benzema y un posible sustituto, lo dejó claro: "Habrá un sustituto para Benzema, para el día que se constipe pero no para que se quede en el banquillo".

Y no quiso dar más detalles, afirmando que el director deportivo es José Ángel Sánchez: "Fichajes, pocos. No hay sitio. Se han ido tres, han venido tres. El verano es muy largo. Nosotros tenemos el equipo bastante bien consolidado y no queremos cambiarlo".