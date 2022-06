"El Mbappé que iba a venir no es el que yo me encontré. Si es así prefiero que se quede en el PSG", dijo Florentino Pérez en la entrevista en 'El Chiringuito'.

"Este Mbappé que se niega a un acto de patrocinio con la selección... no le quiero. Creo que le han confundido. Me creía lo del sueño y él también. Al final los sueños no se pueden realizar por causas externas", dice.

Y apunta que nadie está por encima del escudo: "Ningún jugador en la historia del Madrid ha estado por encima de los demás. No vamos a hacer excepción que ponga en riesgo el colectivo".