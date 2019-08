Rodrigo Zalazar, hijo del mítico jugador del Albacete, se ha visto envuelto en polémica por una foto que ha subido, y borrado, en sus redes sociales. El futbolista uruguayo colgó, para celebrar su cumpleaños, una foto junto a la puerta del campo de concentración de Auschwitz.

"No fue mi intención insultar a las víctimas. No sabía dónde me encontraba. Me avergüenzo de mis actos porque ahora sé lo que pasó tras esa puerta", dijo en un vídeo.

Las reacciones a la foto, y a su vídeo, no tardaron en producirse. Desde quienes le disculpan a otros que le recriminan no saber de historia.

Zalazar ha firmado recientemente por el Korona Kielce polaco.