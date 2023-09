La rueda de prensa de Montse Tomé de este lunes en la que dio la lista de convocadas para los partidos de Nations League ante Suecia y Suiza dejó muchos interrogantes.

La seleccionadora, tal y como se ha demostrado a posteriori, no dijo toda la verdad.

Cuando le preguntaron si alguna jugadora le había pedido no venir convocada, Tomé fue clara: "No".

En el comunicado publicado por 39 jugadoras horas después, las jugadoras negaron lo dicho.

"No se ha transmitido nada diferente a ello a ningún integrante de la Federación", reza parte del texto.

A su vez, se le preguntó si había hablado con todas, y volvió a ser tajante: "Sí, he hablado con las jugadoras y todo lo que he comentado con ellas no lo voy a desvelar".

Nada más lejos de la realidad. Según ha podido saber 'laSexta', esto no es cierto y, además, algunas se enteraron de su convocatoria por redes sociales.

Sobre esto, Francos, presidente del CSD, ha sido duro: "Cómo se puede decir que se ha hablado con las jugadoras y en el mismo momento ellas digan que nadie ha hablado con ellas".