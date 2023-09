Este lunes se produjo la primera rueda de prensa de Montse Tomé como nueva seleccionadora del combinado femenino de fútbol, una vez expulsado Jorge Vilda. Desde la RFEF confiaron en Tomé para sustituirle, sin embargo no empezó con buen pie, tal como ha podido comprobar el medio deportivo Relevo.com. Hasta cuatro mentiras verificables dijo ayer la nueva seleccionadora. Todas ellas las detalla la periodista Ana Cuesta en Al Rojo Vivo.

1. ¿Ha hablado usted con las jugadoras para convocarlas?

La respuesta fue tajante: "Sí he hablado con las jugadoras", asegurando además que no iba a "desvelar" lo hablado con ellas. Sin embargo, tal como ha podido saber Relevo.com las internacionales no sabían que iban a ser convocadas. De hecho, muchas se enteran por redes sociales.

2. ¿Ha hablado con Jennifer Hermoso?

Argumentó Tomé que el no convocar a Jennifer Hermoso para estos partidos "es la mejor manera de protegerla". Sin embargo, tal como ha podido saber dicho medio deportivo, Tomé si se comunicó con la jugadora pero que en ningún caso se habló de la convocatoria y sobre esa presunta protección, ni mucho menos le consultó si quería o no ir a dicha convocatoria.

3. Sobre la voluntad de las jugadoras de no ser convocada: ¿alguna jugadora te ha pedido no venir convocada?

"No", respondió Tomé. Sin embargo, y de acuerdo con el medio, varias jugadoras le dijeron que no era seleccionable para este lista.

4. Sobre los aplausos a Rubiales

Y por último, cuando le preguntaron sobre por qué aplaudió a Rubiales el día en que éste declaró en la Asamblea extraordinaria de la RFEF, el pasado 25 de agosto. La nueva seleccionadora aseguró "no sentirse bien ese día" y que aplaudió sólo en dos ocasiones: cuando Rubiales dijo que eran campeones del mundo y cuando le dijo a la propia Tomé que ejercería como directora técnica. Sin embargo, aplaudió en hasta 7 ocasiones, tal como se puede ver en imágenes y como han asegurado desde Relevo. Dos de esas ocasiones, cuando Rubiales dijo aquello del "falso femenino" y cuando aseguró que no iba (Rubiales) a dimitir.