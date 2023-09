El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha asegurado en Al Rojo Vivo que ha hablado con el presidente de la RFEF, Pedro Rocha, para preguntarle por la situación que ha acontecido en las últimas horas, cuando las jugadoras de la Selección Española que habían rechazado ser seleccionadas han sido llamadas por la seleccionadora nacional, Montse Tomé, y se enfrentan a duras sanciones en caso de no hacerlo.

"Es inexplicable. Creo que no rompo ninguna norma de lealtad ni soy indiscreto si digo que le he dicho 'Pedro, estoy muy cabreado con lo que ha pasado'", ha aseverado. "Lo que no puede seguir en la Federación son comportamientos que a las jugadoras les inquietan y les dan miedo. Hay que decirlo con claridad", ha añadido.

Asimismo, Víctor Francos ha indicado que "ayer a las dos de la tarde se le transmite que no se iba a convocar a nadie que no quisiera ser convocado y a las 16:30 se encuentra con que han convocado a quien ha dado la gana".

"El presidente asegura que han estado muy cerca de un acuerdo y de poder alcanzar la posibilidad de que las cosas vayan bien, pero que ha habido diferencias que no han podido subsanar", ha destacado. En la misma línea, el presidente del Consejo Superior de Deportes ha asegurado que ahora mismo busca que las jugadoras vayan a la convocatoria y que eso vaya "asociado a que sepan que el Gobierno va a hacer todo lo necesario para que sus reclamaciones se vean atendidas".

En este sentido, ha indicado que ha pedido a algunas de las campeonas del mundo reunirse de forma personal esta misma tarde para tratar la convocatoria de la Selección Española pese a su decisión de no continuar en el equipo.

En esta conversación, Francos ha asegurado que les ha trasladado "la indignación del Gobierno, la incomprensión de todo lo que estaba pasando y la necesidad de saber cuál era su opinión y por qué estábamos en esa situación para intentar ayudarlas".