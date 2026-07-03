¿Cuándo juega España contra Portugal en los octavos de final del Mundial? Horario y dónde ver en TV

Los de Luis de la Fuente se medirán a la Portugal de Cristiano Ronaldo el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 hora española, después de batir 3-0 a Austria con un doblete de Mikel Oyarzabal.

España ya está clasificada en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Por segunda vez consecutiva, la Selección Española pasa a dicha ronda desde Rusia 2018, tras golear 3 a 0 a una Austria que apenas pudo demostrar su juego. Sin embargo, este año nuestro rival ya es un viejo conocido, la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Al igual que 'La Roja', el conjunto luso consiguió avanzar de ronda tras batir a Croacia (2-1) en un partido que sentenció en el descuento con un gol de Gonçalo Ramos. Además, el duelo contó con polémica debido a un gol anulado al combinado de los Balcanes, por un fuera de juego dudoso que fue determinado por un sensor.

Independientemente de ello, la clasificación de España y Portugal de este jueves supone su enfrentamiento directo en los octavos de final. El próximo lunes 6 de julio a las 21:00 hora española dará inicio la contienda entre países vecinos.

Un partido con mucha historia detrás, debido a los numerosos duelos entre ambas selecciones en los últimos torneos, tanto en Eurocopa como en Mundial. El último partido que reunió a ambos combinados nacionales fue la final de la Nations League que acabó a favor de Portugal en la tanda de penaltis (2-2, 5-3).

En cambio, el resto de eliminatorias oficiales en torneos internacionales han resultado favorables a España. En 2012, la selección de Vicente del Bosque eliminó en los penaltis a los lusos (0-0, 2-4) en las semifinales que nos darían el pase a la final que posteriormente ganamos contra Italia (4-0).

Por último, en el Mundial de Sudáfrica 2010, que también ganamos, David Villa anotó el único tanto del partido que sirvió para sentenciar a Portugal en octavos. En cambio, en 2004 nos eliminaron de la Eurocopa en el último partido de la fase de grupos, y en el Mundial de Rusia 2018, empatamos 3-3 en el primer partido.

Historial de España - Portugal

En total, ambas selecciones se han enfrentado en torneos internacionales de forma directa en hasta ocho ocasiones, con un registro favorable para España de tres victorias, tres empates y dos derrotas. El próximo lunes, los de Luis de la Fuente podrían ampliar su racha de victorias.

Portugal 2 (5-3) 2 España (Final Nations League 2025)

Portugal 0-1 España (Nations League 2022 Fase de Grupos)

España 1-1 Portugal (Nations League 2022 Fase de Grupos)

Portugal 3-3 España (Mundial Rusia 2018 Fase de Grupos)

Portugal 0 (2-4) 0 España (Eurocopa 2012 Semifinal)

España 1-0 Portugal (Mundial Sudáfrica 2010 Octavos de final)

España 0-1 Portugal (Eurocopa 2004 Fase de Grupos)

Portugal 1-1 España (Eurocopa 1984 Fase de Grupos)

Horario y dónde ver

El partido entre Portugal y España del próximo lunes 6 de julio a las 21:00 hora española podrá verse en directo a través de 'TVE'. Toda la información y actualidad sobre el partido se podrá seguir en directo a través de la web de laSexta.

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