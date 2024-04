Guti comenzó a hablar de la actuación que firmó el Real Madrid ante el Manchester City aún agitado por la tensión del enfrentamiento entre dos de los mejores equipos del mundo: "Sigo nervioso... ha sido emocionante"

"El City nos ha metido atrás, lo han dejado todo. No he visto a un equipo más solidario durante 90 minutos. Justo un equipo que no está acostumbrado a esto, está acostumbrado a tener el balón.", ha analizado Guti, que además ha remarcado el valor que tuvo el equipo en los penaltis: "Los penaltis han sido increíbles, la verdad".

Aparte de hablar de las fortalezas de ambos equipos, también ha aprovechado para recalcar que el City "tampoco estaba tan fino". Y no es que Guti piense que el City no estuvo al nivel, sino que el Real Madrid sorprendió siendo tan solido en defensa. "Ellos han tenido sus ocasiones... el Real Madrid se ha ido replegando mucho", ha agregado el exjugador.

Guti ha remarcado que pese a la pobre posesión, los de Ancelotti no han dejado de creer: "Al Real Madrid le costaba tener el balón, pero al final bueno... esta es la magia del Real Madrid. Luego fíjate quien tira los penaltis, es increíble el Real Madrid, es brutal".

Habiendo superado uno de los mayores retos que se le presentaba al Real Madrid, ahora les tocará preparar las semifinales. Las dos semifinales enfrentarán a los equipos restantes: PSG - Dortmund y al Bayern de Munich - Real Madrid.