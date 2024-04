El Real Madrid está en semifinales de la Champions League. Eliminó al Manchester City en los penaltis en otra noche para la historia. Y Tomás Roncero no pudo contener las lágrimas en 'El Chiringuito' al recordar a su padre, ya fallecido.

"Esa primera llamada que he hecho ha sido a mi hijo Marcos. He llorado porque me he acordado de mi padre. La primera llamada se la hacía a él. Y ya no está", contó el tertuliano, que recordó una anécdota en la que ambos vieron la eliminatoria de la remontada en un hospital.

"Mi padre me supo transmitir tanto el orgullo de ser madridista...", dice Roncero.

Y cuenta lo que es el Madrid: "Ahora lo disfruto con mi hijo. Esto es el Madrid. De padres a hijos. Por eso me he emocionado con los penaltis".

"A veces hay que resistir hasta el final aunque el rival sea mejor. Y el rival ha sido mejor pero el Madrid ha sido... es que te enamoras del Real Madrid. El Madrid me da la vida", sentencia Roncero.