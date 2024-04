Un ejercicio de supervivencia increíble. Eso es lo que hizo el Real Madrid contra el Manchester City. Y a semifinales. Jota Jordi, en 'El Chiringuito', no se lo podía creer. Calificó de "injusto" el pase del equipo de Carlo Ancelotti.

"No tengo explicación. Ayer estábamos en semifinales los culés y ahora está el Madrid. Lo que ha sucedido es injusto. Un equipo dominador, creando ocasiones y otro que ha defendido bien. Enhorabuena porque habéis defendido muy bien", dijo, mandando un mensaje a la bancada madridista.

Y se quedó sin palabras: "No tengo ni idea de qué decir. No sé qué decir. Llevo media hora de programa y cómo puede ser que un equipo con esas ocasiones, que quiere marcar gol... y pasa el Madrid. Enhorabuena, no sé qué decir".

El Real Madrid se medirá al Bayern Munich en semifinales de la Champions. La ida en Alemania y la vuelta en el Santiago Bernabéu.