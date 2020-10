Karim Benzema y Vinicius volvieron a coincidir en un partido tras la polémica en Alemania en el encuentro contra el Borussia Monchedgladbach. Tras lo sucedido, y el revuelo formado en torno a eso, francés y brasileño jugaron juntos 30 minutos y cerca estuvieron de protagonizar un gran gol ante el Huesca.

A la hora de juego sucedió esto, pues Vinicius comenzó el envite en el banquillo en detrimento de Asensio y de un Hazard que regresó a lo grande a la titularidad con el Real Madrid. El belga se marchó con un gol bajo el brazo para que saliera el joven jugador sudamericano.

Tras su flojo partido contra el Barça, Vini comenzó eléctrico. En su primera aparición, arrancada potente por la banda izquierda dejando atrás a varios adversarios para ponerle un balón a Benzema y que marcase.

Pero no marcó. Karim no conectó correctamente con el cuero y finalmente su disparo no encontró las mallas de la portería de Andrés Fernández.

Por muy poco eso sí, aunque Benzema se quitaría la espina después cerrando la goleada por 4-1 para completar su doblete, toda vez que ya marcase el segundo tanto del equipo blanco.

Todo parece haber quedado atrás entre Benzema y Vinicius, y esa polémica que se produjo entre ellos queda en el pasado después de la goleada feliz del Real Madrid ante el Huesca.

Te puede interesar

Un compañero de selección de Vinicius responde a Benzema

Pedrerol: "No hace falta que Zidane defienda a Benzema, que pida perdón y punto"

El entorno de Vinicius resta importancia al vídeo de Benzema y reconoce que no jugó su mejor partido