"Lo más importante es que está aclarado y que hablen los jugadores entre ellos. Se dicen muchas cosas en campo y se quedan ahí. Somos un equipo y la energía la necesitamos para otras cosas. Es bueno que pasen cosas porque significa que estamos vivos. Hablaron y ya está". Estas fueron las palabras de Zinedine Zidane sobre el vídeo de Karim Benzema hablando de Vinicius Jr.

Y Josep Pedrerol ha analizado estas declaraciones en su editorial de 'Jugones' de este viernes: "Le quita hierro a la rajada. A la rajada de Benzema sobre Vinicius. Dice que es bueno que pasen estas cosas. Que eso quiere decir que están vivos".

"Querido Zizou, rajar por la espalda no es lo más significante, no significa que estén vivos, significa que hay unos vivos que se meten con un chaval que no les oye. Benzema ha quedado... grabado. No hace falta que su entrenador le defienda, que pida perdón y punto", sentencia.

Ni Benzema ni Vinicius Jr se han pronunciado públicamente después de las imágenes del pasado martes en el Borussia Park. Este sábado el Real Madrid juega ante el Huesca en Valdebebas y el brasileño podría dejar su sitio a un Eden Hazard que necesita recuperar la confianza después de la pesadilla de las lesiones