El Real Madrid caía por 1-0 en el descanso ante el Borussia Mönchengladbach, habiendo desperdiciado varias ocasiones claras. Y en el túnel de vestuarios, antes de comenzar la segunda parte, se produjo una conversación sorprendente.

"Él hace lo que quiere. Hermano, no juegues con él. Madre mía. Él juega contra nosotros", le dice Karim Benzema a Ferland Mendy, lateral izquierdo titular en la noche del martes para el Real Madrid.

Según ha desvelado 'Telefoot', se trata de una rajada de Benzema contra Vinicius Jr., compañero en banda izquierda de Mendy en el ataque blanco.

Y en 'El Chiringuito' comentaron estas imágenes, con Tomás Roncero a la cabeza: "Me duele en Benzema porque creo que no es un tipo que se meta en esas historias. Disfruta del fútbol y de la vida con serenidad y esto es una carga contra un compañero bestial. Me sorprende relativamente porque llevo tiempo viendo que le hacía unos reproches en el campo que no me gustaban nada".

Y Alfredo Duro, por otro lado, explicó cómo cree que será el final de esta polémica: "¿Sabéis cómo acaba esto? En Instagram con una foto de Benzema junto a Vinicius".