Si hay alguien que no esconda su amor hacia el Real Madrid es Rafa Nadal. El tenista balear es un reconocidísimo aficionado del club blanco y se ha dejado ver en múltiples ocasiones disfrutando de partidos en el Santiago Bernabéu.

Es tal su afecto hacia el equipo de Carlo Ancelotti que en una entrevista a 'Movistar+', el catorce veces campeón de Roland Garros aseguró que no descartaba llegar a ser presidente de la entidad blanca.

"No tengo ese sueño pero sí me gustaría. Pero a día de hoy nada que decir, porque tenemos el mejor presidente posible. Luego, la vida da muchas vueltas y hay que plantearse si está uno capacitado para ciertas cosas. Creo que 'vosotros' (refiriéndose a los periodistas) montáis películas. Creo que no cumplo los requisitos para serlo", explicó el balear.

Nadal aprovechó también para repasar la actualidad del Madrid: "Ha empezado bien pero estamos muy al comienzo. Hay lesiones importantes como Courtois, Militao o Vinicius... También se ha hecho un fichaje espectacular como Bellingham, pero algún delantero más vendría bien".

Uno de los grandes culebrones del club blanco estos últimos veranos ha sido el de Kylian Mbappé. Sin embargo, parece ser que el madridismo está dividido en cuanto a la llegada del ariete francés por su 'no' al Madrid en verano de 2022. Sin embargo, Nadal no deja sitio para el resentimiento y ve con muy buenos ojos la llegada del galo.

"Recibiría a Mbappé con los brazos abiertos ¿A quién no le gusta Mbappé?... No tiene la obligación de venir él cuando los aficionados lo pidamos. Si viene, sentiré agradecimiento, no rencor", añadió el mallorquín.