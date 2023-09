Sigue sumando de tres en tres el Real Madrid. Sigue ganando. Sigue liderando. Sigue imparable el equipo de Carlo Ancelotti. Sigue implacable. Sigue siendo un auténtico martillo para cada rival contra el que se han enfrentado. Porque no paran. Porque no se cansan de ganar. Y porque como suele ser habitual a lo largo de su historia da lo mismo que te pongas por delante en el marcador. Como hizo la Real Sociedad en el Bernabéu.

Como hizo un equipo que vio cómo Take Kubo estaba con la flecha hacia arriba. El japonés, jugador propiedad del Real Madrid, hizo literalmente lo que quiso por su banda. Durante los 90 minutos. Daba igual que su equipo fuera empate, ganando o perdiendo. Cuando él cogía el cuero sabías que algo iba a pasar. Y que sería algo bueno.

No había lugar más seguro para el balón que sus botas. La Real lo notó al instante, y prácticamente todo lo volcó por la banda derecha. Por donde aparecía Kubo. Por donde él, que ve el fútbol como pocos, siempre tomaba la decisión correcta.

Ya fuera regatear, esperar, encontrar algún compañero... Nada, no había forma de que errara. Y así pasó, que en uno de esos momentazos 'made in Take' se la puso a Barrenetxea para que, a la segunda, batiera a Kepa.

Marcó un gol, anulado eso sí por un claro fuera de juego de Oyarzabal. Y es que sin jugar, todavía, en el Real Madrid, ya se ha ganado a la afición del Bernabéu.

Los que se fueron para regresar, la clave

A saber si la próxima temporada viste el blanco que ya lucen otros que se fueron para volver como Fede Valverde, Joselu y Fran García. Los tres fueron clave en la segunda parte, pues fueron los que de una forma u otra protagonizaron las jugadas que propiciaron la remontada madridista.

El uruguayo comenzó con el 1-1 con un trallazo que se estrelló en el palo antes de entrar. El pase, de Fran García. El punta, ex del Espanyol, culminó la remontada con un cabezazo imparable. El centro, sí, de Fran García.

Y la Real siguió intentándolo, al igual que los madridistas. Porque el partido fue intenso. Fue vibrante. Fue de esos por los que sí merece la pena pagar una entrada. Pero los minutos pasaban y el luminoso no se movía.

Próxima parada: el derbi

No se movió. Los tres puntos se quedaron en la capital de España, que se prepara ya para vivir el derbi de LaLiga de la próxima semana. El Real Madrid visita al Atlético en el Metropolitano, en el gran duelo de la jornada 6 del torneo.