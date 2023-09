2023 ha sido un año de grandes cambios en el mundo del tenis. Antes del Open de Australia celebrado en enero, Rafa Nadal era el tenista con más Grand Slams de la historia (22). Nueve meses después el panorama ha cambiado radicalmente.

En lo que respecta a la actualidad del tenis, Novak Djokovic se ha convertido en el nombre propio de esta temporada. Después de ganar el Abierto de Australia, Roland Garros y US Open hace escasos días, el serbio es hoy por hoy el jugador con más 'majors' de la historia con 24 títulos.

En menos de un año 'Nole' ha adelantado a Nadal en esa carrera por el récord de grandes conseguidos y se ha consolidado como número uno del mundo. Ha sido el propio tenista manacorí quien en una entrevista a 'Movistar+' ha hablado sobre esta gran rivalidad y cómo se ha tomado que Djokovic le superara.

"No siento nada cuando veo a Djokovic ganar. Sí me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, de esto se trata el deporte. Pero no es una obsesión. No estoy frustrado por una simple razón. Que yo creo, que dentro de mis posibilidades, he hecho todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible", explicó Rafa.

El catorce veces campeón de Roland Garros se mostró tranquilo al perder el récord aunque terminó lanzando un 'dardo' al serbio: "Yo creo que Novak (Djokovic), en ese sentido, lo vive de una manera más intensa que lo he vivido yo. Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido".